Mit dem Landeserntedankfest würdigt Sachsen die Leistungen der Menschen in den ländlichen Regionen sowie der Ehrenamtlichen in Vereinen und Verbänden. Es findet seit 1998 traditionell am letzten September-Wochenende statt. In diesem Jahr ist Frohburg im Landkreis Leipzig der Gastgeber. Durchschnittlich kommen rund 50.000 Besucher zu den Landeserntedankfesten.