Am Montagabend wurde der Tierschutzverein Frankenberg von der Polizei ins Striegistal geholt. Das passiert in der mittelsächsischen Stadt immer dann, wenn es um ein möglicherweise zu rettendes Tier geht.

In der Nähe von Langenstriegis, einem Stadtteil von Frankenberg, hatten Spaziergänger auf einer Wiese einen mehr als dreieinhalb Meter langen toten Python entdeckt. Die Schlange war allerdings bereits tot. Vereinschef Mike Sonntag war entsetzt.

Da der Fundort in unmittelbarer Nähe zu einer Straße liegt, vermutet Mike Sonntag, dass ein Unbekannter mit dem Auto dort angehalten und die Schlange dort entsorgt habe. "So ein Tier gehört hier nicht in die freie Natur. Man sollte es auf keinen Fall auf diesem Weg entsorgen."