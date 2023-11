Ein neuer Schlachtbetrieb für Schweine soll im Frühjahr 2024 im Landkreis Mittelsachsen in Betrieb gehen. Wie die Genießergenossenschaft Sachsen mitteilte, sollen in Königshain-Wiederau wöchentlich 60 Schweine geschlachtet und zerlegt werden. Das Fleisch soll in Partnerunternehmen verarbeitet werden. Die Tiere stammen den Angaben zufolge aus einem benachbarten Stall. Lange Transportwege werde es dadurch nicht geben.