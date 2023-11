Freiberg hat am Montag zwei Friedensfahnen erhalten, die noch in dieser Woche auf dem Schlossplatz und vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium gehisst werden sollen. Die Stadt will damit nach eigenen Angaben ein Zeichen für den Frieden setzen. Gleichzeitig soll die Fahne auch für friedliches Zusammenleben zwischen allen Menschen in Freiberg stehen.