Enttäuschung und Verärgerung war nach der öffentlichen Stadtratssitzung am Donnerstag in Freiberg bei vielen Stadträten sowie bei interessierten Bürgerinnen und Bürgern deutlich spürbar. In kleinen Grüppchen tauschten sich Männer und Frauen verschiedener Altersgruppen teilweise kopfschüttelnd vor dem Veranstaltungsgebäude aus. Viele der Fragen seien trotz umfangreicher Erklärung des Oberbürgermeisters nach Ansicht der Anwesenden nicht ausreichend beantwortet worden.

Zudem sorgte die Art und Weise, mit der der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger seine Rede in Russland verteidigt hat, für Unmut und Empörung. Daran konnten auch die zum Teil entschuldigenden Worte des OBs nichts ändern. Denn im Großen und Ganzen machte er deutlich: Ein Fehlverhalten seinerseits sehe er nicht.

Das Interesse an der in die Nikolaikirche verlegten Stadtratssitzung war groß. Bildrechte: dpa Wegen des großen Interesses wurde die Stadtratssitzung kurzerhand in die Nikolaikirche verlegt. Kurz vor Sitzungsbeginn waren fast alle der 200 Plätze belegt.

Umstrittene Rede ohne Wissen von Stadtrat und Bergakademie

Was die Menschen an diesem Tag umtrieb: Warum hat ihr Oberbürgermeister so gehandelt, wie er gehandelt hat? Beim Petrowski-Ball in St. Petersburg hatte Sven Krüger Ende August eine Rede gehalten und sich darin für ein "gutes Miteinander" zwischen Deutschland und Russland ausgesprochen. Den aktuellen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erwähnte und kritisierte Krüger nicht - in vielen Wortmeldungen der Hauptkritikpunkt.

Zu sehen und zu hören ist die Rede in einem Video-Mitschnitt des Petrowski-Balls im pompösen Katharinensaal. Darin sagt der parteilose Krüger, er sei Optimist und habe deswegen vor einem guten Jahr angefangen, Russisch zu lernen. Und er sei überzeugt, dass Russland und Deutschland "in Zukunft wieder zu einem Miteinander finden und schwierige Zeiten überwinden".

Oberbürgermeister Sven Krüger hat sich am Donnerstag den Fragen der Stadtgesellschaft nach seinem umstrittenen Auftritt in Russland gestellt. Bildrechte: MDR/Katalin Valeš Doch damit löste der Oberbürgermeister viel Kritik in seiner Heimatstadt aus und viele Fragen - zum Beispiel: Mit welcher Absicht er nach Russland gereist war und warum weder Reise noch Rede mit dem Stadtrat abgestimmt waren? Und ob er von einer anderen Person aus der Stadtverwaltung oder aus nachgeordneten Betrieben der Stadt begleitet wurde. Andere wollten wissen, warum er den andauernden Krieg nicht als solchen bezeichnet und deutlich kritisiert habe. Einige Antworten blieb der Oberbürgermeister schuldig.

"Privatreise, um Freunde zu treffen"

In seiner persönlichen Erklärung betonte Oberbürgermeister Krüger am Donnerstag, die Reise sei privat geplant und bezahlt gewesen. Ressourcen der Stadt habe er zu keinem Zeitpunkt dafür in Anspruch genommen. Ziel sei es unter anderem gewesen, Freunde zu treffen. Die Einladung zum Petrovski-Ball in St. Petersburg durch Hans-Joachim Frey sei spontan erfolgt, weil Krüger ohnehin in Russland war.

Vielen in Freiberg stößt sauer auf, dass der ehemalige Semperopernchef Hans-Joachim Frey als Putin-Freund gilt, der mittlerweile die russische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Krüger zufolge habe Frey ihn kurzfristig gebeten, ein Grußwort zu halten. Eine Bitte, der er als Privatperson gern nachgekommen sei, wie Krüger betonte. Dass er in St. Petersburg als Oberbürgermeister der Stadt Freiberg angekündigt worden sei, habe nicht in seiner Hand gelegen.

In der Sitzung am Donnerstag wurde mehrfach aus dem Stadtrat heraus kritisiert, dass Krüger sein Amt als Oberbürgermeister nicht von der Privatperson Krüger trennen könne, schon gar nicht, wenn er über Angelegenheiten der Stadt spreche. Unter anderen die SPD-Abgeordnete Simone Raatz bekundete Zweifel daran, dass die Reise tatsächlich rein privat gewesen sein soll.

Hintergrund zur umstrittenen Reise von Krüger nach Russland - Krüger hatte auf Anfrage von "Zeit Online" gesagt, er sei auf Einladung von Organisator Hans-Joachim Frey auf dem Ball in Russland gewesen.

- Dort bedankte er sich bei seinem Gastgeber: "Vielen Dank an dich, lieber Hajo, lieber Professor Frey, für die Einladung und die Organisation. Es ist toll, was du hier auf die Beine gestellt hast."

- Frey leitete viele Jahre den Dresdner Semperopernball und hat enge Verbindungen nach Russland. Im Frühjahr überreichte ihm Präsident Putin einen Orden für seine Dienste. Frey habe bei dieser Gelegenheit gesagt: "Ich möchte sagen: Ich stehe auf der Seite Russlands." Frey ist in Dresden umstritten, war schon zuvor wegen seiner Nähe zu Putin in die Kritik geraten.

Mit Putins Doktorvater im Gespräch

Auch mit dem Rektor und Vizerektor der Bergbauuniversität St. Petersburg habe es Krüger zufolge Gespräche gegeben. Interessantes Detail: Rektor Wladimir Litwinenko war einst Putins Doktorvater, ebenso Wahlkampfmanager und auch ein Unterstützer des Angriffskrieges. Geredet worden sei Krüger zufolge beispielsweise über eine Lomonossow-Statue, die die Stadt Freiberg von der russischen Universität geschenkt bekommen habe und die aufgrund der derzeitigen politischen Lage aktuell in einem Freiberger Depot verwahrt wird.

Ich möchte klar sagen, dass ich mit meinen Worten niemanden in seinen Gefühlen verletzen wollte. Sollte dies der Fall sein, möchte ich aufrichtig sagen, dass mir das leid tut. Sven Krüger Oberbürgermeister Stadt Freiberg

OB entschuldigt sich teilweise

Der Oberbürgermeister mahnte seine Kritikerinnen und Kritiker, das ganze Bild zu sehen. Auf seine Initiative hin habe die Stadt Freiberg viel für ukrainische Flüchtlinge getan, so Krüger in seiner Erklärung. Er verwies in diesem Zusammenhang auf eine Plakat-Aktion vor dem Rathaus, in der er sich gegen diesen Krieg ausgesprochen habe sowie auf Spendenaktionen, Hilfsgütersammlungen und die Schaffung von Schul- und Kitaplätzen für geflüchtete Kinder.

Für die Menschen aus der Ukraine, die in seiner Stadt Zuflucht gefunden haben, werde er sich weiterhin einsetzen. Mit seinen Worten habe der Oberbürgermeister "niemanden in seinen Gefühlen verletzen wollen. Sollte dies der Fall sein, möchte ich aufrichtig sagen, dass mir das leid tut", entschuldigte sich der Oberbürgermeister in seiner Erklärung und wiederholte dies mehrfach als Antwort auf einige der Fragen der Gäste.