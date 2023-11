Die Gienanth Gmbh, eine Kerngesellschaft der Gießerei-Gruppe Gienanth, hat am Montag Insolvenz angemeldet. Die Gienanth-Gruppe besteht aus insgesamt neun Gesellschaften, zwei davon in Chemnitz. Die Insolvenz begründet das Gießerei-Unternehmen mit Nachwehen der gestörten Lieferketten während der Corona-Pandemie sowie den in Folge des Krieges gegen die Ukraine gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie.

Einen Einschnitt habe auch der Großbrand im Chemnitzer Werk im Juni 2023 dargestellt. "Wir waren auf einem guten Weg, die Strukturen und Prozesse in Chemnitz der Gruppe zu ordnen und zu integrieren, um das Werk in Richtung einer schwarzen Null zu führen. Der Großbrand in Chemnitz hat unsere Pläne aber zunichte gemacht", sagte der Geschäftsführer der Gienanth-Gruppe, Torsten Stein. Durch die Produktionsausfälle und den Verlust an Unternehmensvermögen sei die gesamte Gruppe belastet worden. Deswegen sei die schwere Entscheidung getroffen worden, den Standort Chemnitz nicht wieder aufzubauen.