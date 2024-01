In Chemnitz ist am Mittwoch die sächsische Jugend-App "Yoggl" offiziell gestartet worden. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die sich einen Überblick über Jugendeinrichtungen in ihrer Nähe informieren wollen. Wer also abends Lust hat, spontan etwas zu unternehmen, soll hier entsprechende Angebote filtern können.



Sachsens Sozialministerin Petra Köpping sagte, Vorteil dieser App, die auch als Web-Version nutzbar ist, sei die Bündelung der regionalen Angebote. Obwohl viele Kommuen Angebote für junge Leute auf die Beine stellten, wüssten die Jugendlichen oft gar nichts davon, so die SPD-Politikerin.