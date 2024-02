Nach Angaben von Spörl ist das Storchenmännchen seit vergangenem Sonnabend in Thräna. Er habe wohl eine Geliebte im Nachbardorf, an die er sich seitdem "heran klappere": "Seine Frau kommt drei bis vier Wochen später, also Anfang März. Bis dahin vergnügt er sich meistens mit seiner Geliebten", sagte der Storchenexperte. Das sei schon seit mehreren Jahren so.