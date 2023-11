Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder kommt es in den nächsten Tagen und Wochen zu Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi erklärte am Freitag nach der zweiten, ergebnislos gebliebenen Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern, man werde die Warnstreiks massiv ausweiten.

Der Sprecher des Verdi-Landesbezirks Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Jörg Förster, sagte MDR AKTUELL, am Montag würden die entsprechenden Gremien konkrete Termine beraten. Zur Begründung sagte er, die Arbeitgeber hätten noch immer kein Angebot vorgelegt und alle wesentlichen Forderungen und Erwartungen der Gewerkschaft rundweg abgelehnt. Verdi-Chef Frank Werneke sagte in einer Videobotschaft, man müsse "jetzt Druck machen, damit es Anfang Dezember wirklich zu einem Ergebnis kommt, was vorzeigbar ist".