In Ellefeld war in der Nacht zu Sonntag ein Wohnhaus in der Alten Auerbacher Straße in Flammen aufgegangen. Laut Polizei hörten Anwohner zwischen Mitternacht und 1 Uhr eine Explosion. Danach brannte zunächst das mehrstöckiges Reihenhaus. Im Verlauf breiteten sich die Flammen auf den Dachstuhl des Nachbarhauses aus. Dessen Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die umliegenden Gebäude wurden vorsorglich evakuiert, Strom- und Gasversorgung zeitweise abgestellt. Insgesamt wurden elf Erwachsene und ein Kind in Sicherheit gebracht.