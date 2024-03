Inzwischen ist ein kleines Programm entstanden. In diesem Jahr sind bisher sechs Auftritte geplant, der nächste am Wochenende beim Europäischen Bauernmarkt in Plauen. Diese Entwicklung sei für die fünf Menschen mit Behinderung ungeheuer wertvoll, meint die Chefin der Plauener Lebenshilfe, Doreen Rank. "Man merkt den Stolz und es ist schön, diese Begeisterung zu sehen." Es entstehe eine Interaktion. "Genau das wollen wir immer mehr voranbringen - auch in der Gesellschaft", sagt Rank.