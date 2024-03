In Plauen dürfen auch weiterhin die Vater-und-Sohn-Ampelmännchen an zwei Kreuzungen leuchten. Das teilte die Stadt mit. Sie sind vor sechs Jahren installiert worden und hatten bislang eine befristete Sondergenehmigung. Diese ist nun den Angaben zufolge erneut verlängert worden. Die Ampelmotive sollen an den in Plauen aufgewachsenen Künstler Erich Ohser erinnern. Die Bildgeschichten "Vater und Sohn" gehören zu seinen bekanntesten Arbeiten. Sie dürfen nun drei weitere Jahre die Ampeln zieren. Als Vorbild für die Idee aus Plauen wirkten die "Mainzelmännchen", die in der Stadt Mainz in den Ampeln leuchten.