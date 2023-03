Vogtland Eine Million Schaden nach Gasexplosion in Ellefeld

Am 19. März war es in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Ellefeld zu einer Gasexplosion gekommen. In deren Folge brannte das Haus in der Alten Auerbacher Straße lichterloh. Die Flammen griffen auch auf das Dach des Nachbarhauses über. Mehr als hundert Rettungskräfte waren im Einsatz. Sie bargen aus den Trümmern die Leiche eines Mannes. Es handelte sich um den Besitzer des Gebäudes, in dem das Gas in Brand geriet.