Vogtland XXL-Schneesauger in Klingenthal getestet

Hauptinhalt

Eine ungewöhnliche Premiere hat es am Mittwoch in der Vogtland Arena Klingenthal gegeben. Dort ist ein XXL-Schneesauger getestet worden. Das Gerät wurde von einer Plauener Firma entwickelt und soll das Schneeräumen auf großen Flächen so einfach machen, wie das Staubsaugen im heimischen Wohnzimmer. Um zu demonstrieren, was das System kann, wollten die Erfinder die Zuschauertribünen an der modernen Großschanze absaugen. Ob das funktioniert hat?