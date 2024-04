Der Vogtlandkreis will die Solarenergie-Gewinnung in der Region ausbauen. Dazu haben am Dienstag das Landratsamt und die Verbraucherzentrale eine gemeinsame Kampagne gestartet. Wie der Energiebeauftragte des Landkreises, Uwe Hergert, MDR SACHSEN sagte, sollen sich Bürgerinnen und Bürger ab sofort bei regelmäßigen Beratungen über Möglichkeiten zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie informieren können.

Das Thema sei für den einzelnen Bürger interessant - sowohl aus Kostengründen, als auch zur Möglichkeit der CO2-Reduktion, so Hergert. "Es haben sich auch im Laufe der Zeit verschiedene Fragen ergeben, bei denen der Bürger einfach alleine dasteht. Diese Fragen sollen hier mit der Verbraucherzentrale zusammen beantwortet werden." Die Beratungen sollen im Landratsamt oder am Telefon stattfinden, meistens am Freitag, so Hergert. Zur Auftaktveranstaltungen am Dienstag kamen den Angaben zufolge rund 100 Menschen.