Die neue Sternwarte in Geilsdorf bei Weischlitz im Vogtlandkreis macht Fortschritte. Am Montag wurde die Kuppel auf das Gebäude gesetzt – ein wichtiger Meilenstein in einem Bauprojekt, mit dem eine Kirche nicht nur im Wortsinne nach den Sternen greift. Denn die Initiative für den Bau geht von der Kirchgemeinde des Ortes aus. Unter dem Dach der Kuppel soll ab Juni ein Teleskop zum Erkunden des Universums einladen.