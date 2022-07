Vogtland Plauener Stickerei verlagert Produktion ins Ausland

Hauptinhalt

Die Plauener Spitze ist seit mehr als 100 Jahren das Markenzeichen der vogtländischen Textilindustrie und hat die Stadt in aller Welt berühmt gemacht. Mehr als zehn kleine und große Unternehmen produzieren den edlen Stoff bis heute in Form von Heim- und Wohntextilien oder beliefern die Modeindustrie. Ein traditionsreiches Unternehmen stellt nun seine Produktion in Plauen ein und geht ins Ausland. Ist das ein Alarmsignal für die Branche?