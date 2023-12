Der Dienstplan für die Feiertage wird in der Regel einige Wochen zuvor zusammengestellt. In einem Dienstpool haben die Fahrerinnen und Fahrer auch noch die Möglichkeit zu tauschen, erklärt Born. Seine Frau habe viel Verständnis für seinen Einsatz an den Feiertagen. „Meine Frau steht komplett hinter mir und hinter meinem Job. Das musst du auch haben. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, der nicht dahintersteht, dann würde das nicht klappen. Meine Frau sagt da: "Was muss, das muss. Sie weiß ja auch, dass ich am zweiten Weihnachtstag frei habe. Dann holen wir das schon ein bisschen nach, was uns an Heiligabend fehlt."