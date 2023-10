Schwer Verletzter bei Brand im Erzgebirge: Scheune in Drebach abgebrannt

In Drebach im Erzgebirge ist eine Scheune bei einem Brand komplett zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, war durch das Feuer ein 52 Jahre alter Mann am Freitagabend schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus gebracht. Eine Frau und ein Kind seien vor Ort ambulant versorgt worden. Während des Feuers griffen die Flammen den Angaben nach auf ein angrenzendes Wohnhaus über.

In Drebach im Erzgebirge ist ein Mann durch den Brand einer Scheune schwer verletzt worden. Bildrechte: MDR/Niko Mutschmann