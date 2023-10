Auf einem Feld zwischen Pirna und Struppen-Ebenheit sind in der Nacht zum Dienstag rund 1.600 Obstkisten verbrannt oder schwer beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, fielen zwei Boxenstapel den Flammen zum Opfer. Nur noch die Gerippe aus Stahl blieben übrig. Der Schaden wird nach Angaben aus dem Lagezentrum vom Dienstag auf 150.000 Euro geschätzt.

1.600 Boxen für Äpfel sind bei dem Feuer vernichtet oder so schwer beschädigt worden, dass sie unbrauchbar sind. Bildrechte: MDR/Marko Förster

Als die Feuerwehren aus Pirna und Struppen an dem Feld eintrafen, war ein Stapel komplett im Flammen aufgegangen. Mit einem Radlader wurden in der Nähe stehende Kisten in Sicherheit gebracht.