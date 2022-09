In den Kommunen ist man weiter auf der Suche nach Ideen, um Energie einzusparen. So will die Stadtverwaltung Zschopau ihre Homeoffice-Regelung ausweiten. Derzeit werde diskutiert, ob in der kalten Jahreszeit montags und freitags von Zuhause aus gearbeitet werden kann. "Zudem würden die Angestellten auch Sprit und damit weitere Kosten sparen", sagt Oberbürgermeister Arne Sigmund. "Im Büro zu sitzen bei den staatlich verordneten 19 Grad ist ja auch nicht unbedingt angenehm für die Kollegen."