Das Landratsamt Mittelsachsen ist angesichts der aktuellen Lage auf dem Energiemarkt auf Sparkurs. So soll eine größere Zahl an Räumen im Winter nicht genutzt werden, um Strom- und Heizkosten zu senken, teilte das Landratsamt am Montag mit. "Wir sind alle angehalten, über unseren Energiekonsum nachzudenken", so Landrat Dirk Neubauer. "Als öffentliche Verwaltung haben wir eine Vorbildwirkung und dieser möchten wir bestmöglich gerecht werden."