Gewerkschaft Beschäftigte von "Paper und Design" im Erzgebirge streiken für Haustarif

16. Oktober 2024, 17:34 Uhr

Der Osten Deutschlands galt lange als verlängerte Werkbank des Westens, oft wurde sogar mit den niedrigen Lohnkosten geworben. Auch wenn das Lohnniveau noch kein Westniveau erreicht hat, sind die Zeiten vielerorts vorbei. Nur bei "Paper und Design" an der Heinzebank, einem Ortsteil von Wolkenstein, sieht man das anders. Dort gibt es keine Tarifverträge, die Löhne bewegen sich in manchen Bereichen am Mindestlohn. Verdi hat zu Streiks aufgerufen, damit über einen Haustarifvertrag verhandelt wird.