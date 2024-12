Schon jetzt umfangreiche Einsparungen

Im Hinblick auf ein Millionendefizit im kommenden Jahr werden von den Theater-Gesellschaftern Maßnahmen erwogen, die von einer Reduzierung beim Personal bis hin zur Streichung einer ganzen Sparte reichen, so Generalintendant Dirk Löschner. Basis sei ein externes Gutachten. "Das gibt uns Anlass zu großer Sorge", sagte Löschner.

Laut Löschner werden bereits zahlreiche Einsparungen vorbereitet, die zusammen auf eine Summe von etwa einer halben Million Euro kämen. So soll es in der neuen Spielzeit drei große Produktionen weniger geben, auch die Theaterbälle würden ausgesetzt. Die philharmonischen Konzerte sollen im Zwickauer Gewandhaus und nicht in der Neuen Welt aufgeführt werden, was auf der einen Seite zwar Mietkosten spare, auf der anderen Seite jedoch weniger Einnahmen bringe, da im Gewandhaus nur halb so viele Plätze zur Verfügung stünden.

Bildrechte: André Leischner

Finanziert wird das Theater durch Geld von den Städten Plauen und Zwickau als Gesellschafter, vom Land und dem Kulturraum Vogtland-Zwickau, außerdem durch eigene Einnahmen wie Eintrittsgelder. In beiden Städten gibt es die Sparten Oper, Schauspiel, Ballett, Orchester sowie die Jugendsparte "Jupz!".

Fusioniert im Jahr 2000

Geschäftsführerin Sandra Kaiser verwies darauf, dass bereits in der Vergangenheit durch die Fusion der Häuser in Plauen und Zwickau im Jahr 2000 viele Einsparungen umgesetzt worden seien. Etliche Stellen seien dabei abgebaut worden. Doch jetzt sei man am unteren Limit angekommen, die Kapazitäten seien ausgeschöpft. Die neuerlichen Kostensteigerungen lägen vor allem an Tariferhöhungen. Rund 80 Prozent der Ausgaben seien Personalkosten.

Bildrechte: Theater Plauen-Zwickau

Fördervereine starten Petition

Die Fördervereine beider Häuser haben eine Petition gestartet, in der sie die uneingeschränkte Finanzierung der Theater für die nächsten zwei Jahre fordern. Zudem appellieren sie an das Land und den Kulturraum Vogtland-Zwickau, ihre Zuschüsse zu erhöhen. Andernfalls sei die Existenz des Theaters bedroht. Bereits wenige Stunden nach ihrem Start am Mittwoch hatte die Petition ihr Ziel von 1.000 Unterschriften erreicht.