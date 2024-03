Das Gelenkwellenwerk (GKN) in Zwickau-Mosel wird geschlossen. An der Entscheidung wird sich nichts mehr ändern. Nun versuchen der Betriebsrat und auch die Stadt Zwickau den knapp 800 betroffenen Beschäftigten zu helfen. Die Kommune selbst kann wenig tun, ein neuer Investor ist bislang nicht gefunden.

Betriebsratsvorsitzender Jörg Kirsten sagte am Montag MDR SACHSEN, das Wichtigste sei es, neue Jobs für etwa 750 Beschäftigten zu finden. Inzwischen gebe es einen Sozialplan für die Mitarbeiter und einen Sozialtarifvertrag für die Gewerkschaftsmitglieder. Der Organisationsgrad der Betroffenen in der IG Metall sei von 77 Prozent auf 96 Prozent gesteigert worden, "sodass wir fast die gesamte Belegschaft mit diesem Sozialtarifvertrag abdecken konnten", so Kirsten. Das sei in diesem Umfang eine Premiere für Ostdeutschland.