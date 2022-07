Das neue Großgefängnis für Sachsen und Thüringen in Zwickau wird mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. Das sächsische Finanzministerium geht nach eigenen Angaben inzwischen von 303 Millionen Euro aus. Bereits im Februar dieses Jahres war die Verteuerung des Bauprojekts auf 276 Millionen Euro bekannt geworden.

Ab 2024 sollen in der neuen JVA 820 Gefangene untergebracht werden - 450 für Gefangene aus Sachsen, 370 für Gefangene aus Thüringen. Entsprechend der Plätze teilen sich beide Länder die Kosten. Der Neubau soll alte Gefängnisse ersetzen, so die bisherige JVA in Zwickau, die in Hohenleuben in Thüringen und später auch die in Zeithain bei Riesa.