Am DRK-Krankenhaus in Lichtenstein im Landkreis Zwickau ist am Montag die modernisierte Notaufnahme eingeweiht worden. Die bisherige Notaufnahme habe nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprochen, so Geschäftsführerin Diana Lohmann. "Wir haben in den vergangenen neun Monaten die Räumlichkeiten umfangreich umgebaut bei laufendem Betrieb", sagte sie. Es sei eine große Herausforderung sowohl für Patienten als auch für das Personal gewesen.