Während des Umbaus landen viele Kunstwerke in verschiedenen Depots oder gehen als Einzelstücke an Museen. Die Kunstsammlungen Zwickau errichten in der Zeit in der Galerie am Domhof ein Interimsmuseum. Neben Expressionisten und Impressionisten werden dort auch Werke der Neuen Sachlichkeit gezeigt sowie Bilder von Max Liebermann und auch Bilder der Brüder Mühlig aus Eibenstock mit alltäglichen Szenen und Landschaften des Erzgebirges aus dem 19. und 20. Jahrhundert. In drei Ausstellungsräumen soll ab Anfang 2025 das "Best of" der Sammlung zu sehen sein, Leben und Werk Max Pechsteins (1881-1955) wird dort digital präsentiert.

Bildrechte: Gregor Lorenz