Es ist ein Farbspektakel: Die Zwickauer Kunstsammlungen haben in der ehemaligen "Galerie am Domhof" ihr Interimsquartier eingerichtet. Ab Samstag werden dort ausgewählte Werke ausgestellt. Wie das Kulturamt Zwickau mitteilt, soll der innovative und experimentelle Rahmen neue Perspektiven eröffnen. Mit der neuen Ausstellung im Zwickauer Stadtzentrum überbrücken die Kunstsammlung die Schließung des Max-Pechstein-Museums , ehemals König-Albert-Museum, für Modernisierungsarbeiten. Erst 2029 wird das Haupthaus voraussichtlich wiedereröffnet.

"Wir waren ja ein bisschen am Rande der Stadt Zwickau mit unserem Museumsgebäude und jetzt sind wir im Herzen der Stadt, gegenüber des Dom St. Marien", erzählt Museumsdirektorin Petra Lewey über die neue, etwas ungewohnte Situation bei MDR KULTUR. In der ehemaligen Galerie nutzen die Kunstsammlung drei Säle und das Treppenhaus um Teile der Sammlung zu präsentieren.

Die berühmten Werke von Max Pechstein sind während der Interimszeit nicht in Zwickau zu sehen, sondern wurden "auf Tournee" geschickt und in anderen Museen als Leihgaben ausgestellt. Als Ausgleich wurde für die Interimsschau eine Medieninstallation geschaffen, die auf vier Wänden die wichtigsten Werke zeigt. "Man soll im besten Fall sich von der Kunst und den Farben einnehmen lassen und gleichzeitig entspannen und tief eintauchen in die Werke von Pechstein", so die Kuratorin Annika Weise.