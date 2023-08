Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Montag am Landgericht Zwickau der Prozess um die Tötung einer fünffachen Mutter. Angeklagt ist der 36 Jahre alte Ehemann der Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Februar dieses Jahres die 33-Jährige vor den Augen ihrer Kinder erstochen zu haben. Sie geht von einem heimtückischen Angriff aus niederen Beweggründen aus. Die Anklage lautet deshalb auf Mord.



Den Ermittlungen zufolge hatte sich die Frau nach wiederholter Gewalt von ihrem Ehemann getrennt. Die Frau lebte mit den Kindern in einer sozialen Wohneinrichtung in Crimmitschau.