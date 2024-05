Im September werden es zwei Jahre, dass Tscholakov die gebürtige Dresdnerin am Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau unterrichtet. Seine Schüler sind üblicherweise Kinder, Jugendliche und Musiker. Heidemarie Binotsch ragt aus einem Grund heraus: Das Talent, das sie mitbringe, sei die Begeisterung für das Instrument, so Tscholakov. "Noch bevor sie einen Schlag spielen konnte, haben ihre Augen geleuchtet, sobald sie ein Schlagzeug gesehen oder gehört hat. Das hat sich bis jetzt erhalten."

Musiker und Lehrer am Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau

Doch so leicht wie es aussieht, sei es nicht, meinte Heidemarie Binotsch, die im Juli 80 Jahre alt wird. "Mal so darauf herumtrommeln, wie manche vielleicht denken - das ist es nicht." Man müsse sich wirklich dahinter klemmen. "Das ist schwer. Die Schlagzeuger, die man so sieht, die haben 20, 30 Jahre Berufserfahrung." Deshalb übt die Seniorin auch zu Hause weiter an ihrem elektronischen Schlagzeug.