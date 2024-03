Die Lippen glänzen bereits rot. Nach dem Lippenstift nimmt die 74-Jährige den Kamm in die Hand. Die Rentnerin lebt allein in Fambach in Südthüringen. Seit 26 Jahren ist Anneliese Arnold verwitwet. An diesem Sonntag will sie zum Tanztee – um sich mit anderen Senioren auszutauschen und sie hofft, dort einen Mann kennenzulernen. Es ist eine der wenigen Veranstaltungen in der Region, wo das möglich ist.