Prozess Zwickauer Stadtrat wegen Schlägen gegen Polizistin verurteilt

2019 zog Sven Georgi für die "Wählergemeinschaft Zukunft Zwickau" in den Zwickauer Stadtrat. Die schloss ihn wegen Alleingängen, Egoismus und gewaltaffinen Äußerungen ein Jahr später aus. Georgi, der seitdem als fraktionsloser Stadtrat agiert, gehört zu den Gründungsmitgliedern der laut Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Partei "Freien Sachsen". Nun fiel das Urteil in einem Prozess, in dem sich Georgi wegen Schlägen gegen eine Polizistin verantworten musste.