Das Amtsgericht München hat im Prozess um Plakate mit dem Slogan "Hängt die Grünen" einen 42-Jährigen zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen einen 65-Jährigen erging eine Geldstrafe. Der Richter sprach die beiden der Volksverhetzung und des Aufrufs zum Totschlag schuldig. Das Verhängen einer Freiheitsstrafe begründete der Richter unter anderem mit einschlägigen Vorstrafen des szenebekannten Neonazis. Sein Anwalt kündigte nach dem Urteil an, in Berufung zu gehen.

Als Adressat dieses Spruches könne man niemand anders sehen als die Partei Bündnis 90/Die Grünen, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Er begründete die Entscheidung auch mit den Funktionen der beiden in der Splitterpartei Der III. Weg. So sei der 65-Jährige Vorsitzender gewesen. Es sei schlechterdings undenkbar, dass eine so kleine Partei mit einem überschaubaren Kreis an Mitgliedern und Aktivisten eine Wahlkampagne ohne Wissen und Billigung ihres Vorsitzenden führe. Er sei auch verantwortlich im Sinne des Presserechts gewesen. Die Angeklagten schwiegen zu den Vorwürfen.