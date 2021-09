Gerichtsentscheid "Hängt die Grünen!"-Plakate müssen in Zwickau abgehängt werden

Auch in mehreren anderen Städten und Bundesländern waren in den vergangenen Wochen die Wahlplakate der Splitterpartei aufgetaucht und hatten dort die Justiz beschäftigt. So entschied das Landgericht München I ein Verbot der Plakate. Das Gericht habe der Partei mit Beschluss vom Freitag per einstweiliger Verfügung untersagt, den Slogan öffentlich zu verwenden, sagte eine Sprecherin. Die Polizeipräsidien seien bereits am vergangenen Donnerstag angewiesen worden, solche Plakate aufgrund des Anfangsverdachts einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten abzunehmen, teilte das Innenministerium in München mit.