Die Trickfilmschule Fantasia in Dresden wurde von der DEFA-Stiftung ausgezeichnet.

Die Institution gilt seit 1968 bis heute als Talentschmiede.

Die DEFA-Stiftung ehrt jedes Jahr Filmschaffende, die das Erbe des DDR-Films bewahren.

Wie erweckt man Knetfiguren zum Leben? – Diese Frage können einige Mädchen und Jungen aus Dresden problemlos beantworten. Sie gehen in der Trickfilmschule Fantasie im Kraftwerk Mitte in Dresden aus und ein. In wöchentlichen Kursen und speziellen Workshops können Kinder ab acht Jahren das Animationsfilm-Handwerk von der Pike auf lernen. Dabei geht es zum Beispiel um Zeichen- und Puppentrick oder um 3D-Computeranimation.

Zudem gibt es regelmäßig Treffen mit anderen jungen Nachwuchsfilmern aus Polen – vor dem Krieg auch aus Russland und der Ukraine. Bei diesen internationalen Zusammenkünften entstehen immer gemeinsame Produktionen. In der Filmschule Fantasia können angehende Filmemacher verschiedene Techniken lernen. Bildrechte: Trickfilmschule Fantasia Dresden

Trickfilmschule Dresden ausgezeichnet

Für diese Arbeit hat die DEFA-Stiftung die Trickfilmschule Fantasia Dresden nun ausgezeichnet. Der mit 5.000 Euro dotierte Stiftungspreis wurde dem dahinter stehenden Verein am Freitagabend in Berlin übereicht.

Ausschlaggebend für die Jury war die wirklich lebendige Vermittlung des DEFA-Trickfilmerbes. Es werden Tricktechniken und analoge Techniken weitergegeben. Das lebendig zu halten, ist ein besonderes Verdienst. Sylke Gottlebe, Co-Festivalleiterin Filmfest Dresden/Mitglied der Jury der DEFA-Stiftung

Nachwuchs für den Film aus Dresden

Fantasia begleitet die jungen Talente bis zum Studienbeginn. Es gibt eine lange Liste von ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die später an Filmhochschulen ihre Karrieren als Trickfilmer begonnen haben. Sie gingen an die Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf" oder an die Filmakademie Baden-Württemberg. Beide Hochschulen haben einen ausgeprägten Animationsschwerpunkt. Zwei Namen auf der Liste sind zum Beispiel gehören Elisabeth Jakobi ("July auf dem Zauberberg") und Gregor Wittich ("Obervogelgesang"), deren Filme bereits ausgezeichnet wurden.

Was die Arbeit von Fantasia besonders auszeichnet, ist die enge Zusammenarbeit mit professionellen Animationsfilmemacherinnen und -machern. Da ist beispielsweise Ulf Grenzer, ebenfalls "Absolvent" von Fantasia. Er entwickelte dort ab Ende der 1970er-Jahre sein Talent. Heute ist er Dozent an der Filmuniversität in Babelsberg. Angeleitet werden die Nachwuchsfilmer ebenfalls vom Silhouettenfilmer Jörg Herrmann, der schon im Dresdner DEFA-Studio für Filme am Tricktisch gestanden hat. Bereits damals bestand ein enger Austausch zwischen den Profis des Filmstudios und der Trickfilmschule, deren Geschichte 1968 begonnen hat. Bis heute gilt sie als Talentschmiede für junge Animationsfilmerinnen und -filmer. Bereits seit 1968 werden junge Menschen an der Fantasia-Filmschule angeleitet. Bildrechte: Trickfilmschule Fantasia Dresden

DEFA-Auszeichnung für den Schauspieler Beyer

Mit ihren Preisen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro ehrt die DEFA-Stiftung jährlich herausragende Persönlichkeiten, Initiativen und Vereine, die sich um das DEFA-Filmerbe verdient machen.

Zu den Preisträgern 2023 gehört auch der Schauspieler Hermann Beyer. Er wird damit sein künstlerisches Lebenswerk gewürdigt. Seit Jahrzehnten ist er in Kino, Fernsehen und Theater gefragt. Hermann Beyer arbeitete mit Regisseurinnen und Regisseuren wie Matti Geschonneck, Michael Gwisdek, Evelyn Schmidt und Christian Schwochow zusammen. Eine seiner wichtigsten DEFA-Rollen ist die des Revolutionär Georg Forster in "Treffen in Travers" (1988).