Mehrere Hundert Menschen waren einem Aufruf der Freien Sachsen zu einer Anti-Asyl-Demo in Berggießhübel gefolgt.

Mehrere Hundert Menschen waren einem Aufruf der Freien Sachsen zu einer Anti-Asyl-Demo in Berggießhübel gefolgt.

Mehrere Hundert Menschen waren einem Aufruf der Freien Sachsen zu einer Anti-Asyl-Demo in Berggießhübel gefolgt. Bildrechte: xcitepress

Die rechtsextreme Kleinpartei "Freie Sachsen" hatte am Montagabend zu einer Demonstration in Berggießhübel im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge aufgerufen. Nach MDR-Reporterinformationen waren dem rund 2.000 Menschen gefolgt, die Polizeidirektion Dresden spricht von mehreren Hundert Teilnehmern, die Freien Sachsen selbst von 5.000. Gegen den Aufmarsch der Freien Sachsen und für Weltoffenheit hatte sich am Abend zudem eine Gruppe von 70 Menschen positioniert.