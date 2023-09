Die Ankündigung, dass vorübergehend Migranten in das leerstehende Schloss Friedrichsthal einziehen sollen, hatte zu Protesten geführt. Ein Mitglied der rechtsextremen Kleinstparteil "Freie Sachsen" aus dem 15 Kilometer entfernten Heidenau hatte am Montag eine Kundgebung in Berggießhübel organisiert, an der sich auch Einwohner beteiligten.