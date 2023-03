Die Reparatur der geplatzten Abwasserleitung an der Talsperre Malter kostet die Stadt Dippoldiswalde fast eine halbe Million Euro. Oberbürgermeisterin Kerstin Körner (CDU) sagte MDR SACHSEN, der Aufwand sei größer als erwartet. "Die Idee war, neue Teile in die bestehenden Rohre einzusetzen", so Körner. Das sei aber nicht möglich.