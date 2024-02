Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt war die schnellere Vermittlung von Migranten in den Arbeitsmarkt. Grünen-Chefin Ricarda Lang beschrieb die Herausforderung anhand der Frage: "Wie werden Menschen von Schutzsuchenden zu Steuerzahlern?" Die Politikerin verlangte einen schnelleren Zugang für Geflüchtete zum deutschen Arbeitsmarkt. An vielen Stellen würden dringend Arbeitskräfte gesucht, und gleichzeitig wollten Flüchtlinge arbeiten, um möglichst schnell von Schutzsuchenden zu Steuerzahlern zu werden.

In Glashütte wurde mehrfach zu viel Bürokratie kritisiert. Die Leiterin der "ABC-Tische" zur Nachbarschaftshilfe für Geflüchtete in Dresden, Claudia Nikol, kritisierte hohe bürokratische Hürden selbst für anerkannte Flüchtlinge. Hier müsse vereinfacht werden. Mit Menschen, die nach Deutschland kämen, müsse man auskommen. Sie seien ein Schatz für die Gesellschaft.



Besucher sprachen aber auch die Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen und der Integration von Frauen mit Kindern an. Die schnellere Integration in den Arbeitsmarkt sei auch der Schlüssel für eine bessere Akzeptanz der Migranten in der Bevölkerung, waren sich die Diskutierenden auf dem Sofa einig. Lang sagte, Bürokratieabbau und ausreichend finanzielle Unterstützung für Kommunen seien notwendig. Auch müssten innerhalb Europas die Flüchtlinge besser verteilt werden. Allerdings: Wer kein Bleiberecht habe, müsse ausreisen. Das habe rechtsstaatlich zu geschehen.