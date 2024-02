Der bei einem Unfall auf der Altenberger Bobbahn lebensgefährlich verletzte Anschieber Sandro Michel ist erneut operiert worden. Grund seien die gravierenden Verletzungen des Anschiebers im Hüftbereich, teilte sein Verband am Freitag mit. Der Zustand des 27-Jährigen sei stabil, er habe keine Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule, hieß es. Wann er vom Uniklinikum Dresden in seine Heimat verlegt werden könne, sei noch unklar.

Schwerer Unfall am Dienstag

Michel war am Dienstag bei einem Sturz des Viererbobs auf die Bahn geschleudert worden. Der zurückrutschende Bob hatte den Athleten anschließend mit voller Wucht getroffen. Michel war per Hubschrauber in die Dresdner Uniklinik geflogen worden.