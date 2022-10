Mehrere Gutachten zur Schadenshöhe wurden erarbeitet und kamen auf Kosten von etwa 27 Millionen Euro. Das Konzept zum Wiederaufbau soll im kommenden Sommer stehen. Bis alle Arbeiten ausgeschrieben, beauftragt und erledigt sind, gehen nach Heines Einschätzung noch sieben oder acht Jahre ins Land. So gelte es Belange des Naturschutzes zu beachten. Auch soll so saniert werden, dass künftige Unwetter keine so gravierenden Schäden mehr anrichten können. 2021 war auch die darunter liegende Bahnstrecke Dresden - Prag von Geröll überschwemmt worden. Der ausgebildete Bauingenieur Heine sieht eigenen Angaben zufolge das gesamte Vorhaben als Herausforderung und weniger als Last.