Der "Zauberpeter", der bekannteste Magier der DDR, Peter Kersten, ist tot. Das bestätigte sein Anwalt MDR SACHSEN. Kersten starb demnach am Dienstagabend nach langer schwerer Krankheit in einem Hospiz in Radebeul. Er wurde 80 Jahre alt.

Bildrechte: Marko Förster