Die am Sonntagmorgen aus der Abschiebehaft in Dresden geflohenen abgelehnten Asylbewerber konnten über ein Fenster fliehen. Darüber informierte die Präsidentin der Landesdirektion Sachsen Regina Kraushaar am Montag in einer Pressekonferenz. Demnach seien die beiden Männer im Alter von 30 und 31 Jahren nacheinander im Zeitraum von 2:14 und 2:41 Uhr aus einem Gemeinschaftsraum der Abschiebeanstalt in der Hamburger Straße geflohen.

Auf einer Pressekonferenz informierte die Präsidentin der Landesdirektion Sachsen Regina Kraushaar (Mitte) über den aktuellen Ermittlungsstand. Bildrechte: xcitepress