Die Familie Pham/Nguyen wird vorerst nicht abgeschoben. Das hat die Stadt Chemnitz bekanntgegeben. In einer entsprechenden Erklärung heißt es, nach der Entscheidung der Härtefallkommission liege der Fall der Familie wieder bei der Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz. Die Behörde werde Kontakt zur Familie und deren Anwältin aufnehmen und das weitere Vorgehen abstimmen. Dabei solle es unter anderem darum gehen, wie und in welchem Zeitraum die noch fehlenden Nachweise der Integration von Herrn Pham und Frau Nguyen erbracht werden können. Hierbei werde die Familie von der Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz unterstützt, hieß es in der Mitteilung.

Der Fall der Familie hatte monatelang Behörden und die Öffentlichkeit beschäftigt. Mehr als 80.000 Menschen hatten sich in einer Petition online für einen Verbleib ausgesprochen. Der Mann lebt seit 35 Jahren in Chemnitz und hatte eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Diese wurde ihm entzogen. Ihm wird vorgeworfen, länger als die erlaubten sechs Monate in Vietnam gewesen zu sein - seinen Angaben zufolge zur medizinischen Behandlung. Für den Freitagnachmittag hatten Unterstützerinnen und Unterstützer zu einer Demonstration vor der Ausländerbehörde in Chemnitz aufgerufen.