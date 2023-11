Bildrechte: Sebastian Rose

Kultfilm wird 50 Aschenbrödel-Winterausstellung auf Schloss Moritzburg öffnet

Hauptinhalt

21. November 2023, 14:06 Uhr

Gleich 16 Mal läuft er in der Weihnachtszeit auf MDR, RBB, SWR und Co. Denn der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" hat viele Fans - bundesweit. Und einige von ihnen werden sich auch dieses Jahr wieder auf den Weg machen - zum Drehort aufs Schloss nach Moritzburg. Neben der Ausstellung im Schloss Moritzburg, die am Mittwoch öffnet, wird auch eine neue Dokumentation mit Spannung erwartet.