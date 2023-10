Die Suche nach Unterkünften für Geflüchtete in Dresden dauert an. Wie die Stadtverwaltung bekannt gegeben hat, haben private Vermieter 21 Dreiraum-Wohnungen am Wettiner Platz in der Wilsdruffer Vorstadt angeboten. Die Stadt hat die Wohnungen, die etwa 70 Menschen Platz bieten, angemietet.