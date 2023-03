Eine Protestaktion der selbst ernannten Klimaschützer "Letzte Generation" hat am Montagabend zu Verkehrsbehinderungen in der Dresdner Innenstadt geführt. Laut Polizei hatte sich ein Mann auf der Waisenhausstraße festgeklebt, zwei Aktivisten saßen daneben. Polizisten lösten den Festgeklebten und brachten die drei Protestierenden im Alter 20 bis 29 Jahren von der Straße.

Polizisten tragen am Montag einen Klimaaktivisten in der Dresdner Innenstadt von der Straße.

Polizisten tragen am Montag einen Klimaaktivisten in der Dresdner Innenstadt von der Straße.

Polizisten tragen am Montag einen Klimaaktivisten in der Dresdner Innenstadt von der Straße. Bildrechte: excitepress

Die Klimaschützer hatten schon am Nachmittag am Elbepark in Dresden versucht, eine Blockadeaktion zu starten. Die Polizei verhinderte das.