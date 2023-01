In der Nacht zum Dienstag ist am Jacob-Winter-Platz im Dresdner Stadtteil Prohlis ein Auto der Mittelklasse komplett ausgebrannt. Als die Berufsfeuerwehr und die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz eintrafen, stand der Wagen lichterloh in Flammen, wie ein Reporter berichtet.

Bereits am Sonnabend hatte dort ein Kleinwagen gebrannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.



Zuletzt hatten Fahrzeugbrände vor allem in Leipzig die Polizei beschäftigt. Auch dort wird Brandstiftung in den meisten Fällen vermutet. In Chemnitz haben sich wiederum Vandalen an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht, indem sie Reifen zerstochen haben.