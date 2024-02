Am Mittwoch ist das am 11. Februar in Dresden in die Elbe gerollte Auto gefunden worden. Das Wasser- und Schiffahrtsamt teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, der Pkw sei im direkten Uferbereich in den sogenannten "Laubegaster Lachen" geortet worden. Auf diese Stelle hatten bereits Fotos hingedeutet, die das Versinken des Autos zeigen sollten. Wegen des Hochwasser der Elbe war der Pkw aber nicht genau zu lokalisieren.



Inzwischen sinkt der Wasserstand der Elbe, "so dass die Flächen in nächster Zeit nicht mehr überschwemmt sein werden", hieß es von Wasser- und Schiffahrtsamt. Wenn die Wasserstände es zulassen, müsse der Eigentümer das Fahrzeug bergen lassen, hieß es weiter. "Die Bergung wird von Land aus erfolgen müssen."